Bise Mayor sa Borbon sad-an sa kasong Grave Misconduct

Guilty sa kasong Grave Misconduct si Borbon Vice Mayor Noel Dotillos tungod sa giingong pag-aprobar sa anniversary bonus niadtong 2019 nga giingong walay supporting appropriation ordinance nga nakalapas sa local fiscal administration.
Gikompirmar ni Dotillos sa Oktubre 16, 2025, pinaagi sa tawag nga nakadawat siya og kopya sa desisyon sa Ombudsman Visayas sa Oktubre 15.
Apan gilihok na sa kampo ni Dotillos ang pagduso og Motion for Reconsideration alang sa maong kaso.
Nanukad ang reklamo tungod sa giingong anniversary bonus nga gitagana alang sa mga empleyado sa munisipyo.
Sa desisyon pinetsahan Hulyo 18, 2025, giaprubahan ni Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa korte nga i-dismiss gikan sa serbisyo si Dotillos.
Naglakip sa penalty niini ang cancellation sa civil service eligibility, Perpetual disqualification, ug dili na makadawat sa retirement benefits.
Ang Ombudsman nihukom nga guilty ang kanhi mayor gumikan kay giaprubahan niini ang disbursement sa 2019 anniversary bonus bisan og wala kini gipaagi og ordinansa nga nisupak sa fiscal administration rules ubos sa Local Government Code.
Apan matod ni Dotillos dili kini korapsiyon sanglit gitagana kini alang sa mga tawo.
“Dili man na corruption, ang mga tawo man nakadawat ana,” matod ni Dotillos.
“Grabe kaayo ilahang decision, bug-at kaayo and I [have been serving] sa gobiyerno for 30 years and in-ana na ka grabe—wala pa ko kasuway in-ana nga kaso,” dugang niya.
Samtang ang complainant nga si Emar Cuico nagkanayon nga nakasabot siya sa tinguha ni Dotillos alang sa kaayohan sa mga empleyado apan gikinahanglan nga iagi ang tanan sa insaktong proseso.
“Okay ra man nga mohatag og bonus pero dapat ipaagi gyud na sa council kay kuwarta man na sa mga tawo… Dapat open na sa tawo, ipahibawo gyud sa tawo ba, dapat documented gyud,” matod ni Cuico pinaagi sa tawag sa Oktubre 16.
Ang Ombudsman ni-dismiss hinuon sa mga kaso nga gipasaka batok nila ni Noel Gomez Enriquez, Charmane Marie Cejano Alpino, Liezel Monilar Brian, ug Corazon Villareal Dotillos tungod sa kakuwang sa importanteng mga ebidensya batok kanila.
Lakip sa gi-dismiss sa administrative complaint si Teresita Manguat Cabahug tungod sa lack of jurisdiction. / ANV