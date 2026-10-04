Bise mayor Villamor nagtinguha nga malibre ang molupyo sa Carmen sa environmental fee

Nagtinguha ang Bise Mayor sa Carmen og full exemption alang sa tanang mga residente sa lungsod sa pagbayad og environmental fee sa tanang local resorts, adventure park, ug transit points, lakip na sa Carmen Port alang sa mga mobiyahe paingon sa Ormoc.
Sa usa ka suwat ngadto kang Carmen Mayor Carlo Villamor nga adunay petsa Oktubre 1, 2026, si Bise Mayor Martine Gerard Villamor nag-ingon nga ang Konseho sa Munisipyo nagsuporta sa mga inisyatibo sa administrasyon alang sa pagkolekta og kita, apan nagpadayag og mga kabalaka bahin sa kakuwang og konsultasyon sa mga stakeholder sa turismo, kuwang nga pahibalo sa publiko, ug ang paagi sa pagkolekta ning bag-ong bayranan sa daplin sa dalan.
“We are writing to respectfully request a full exemption for all Carmenanons from paying environmental fees across all local adventure parks, resorts, and transit points, including the Carmen Pier for those traveling to Ormoc,” tipik sa suwat ni Villamor, nga iyang gi-post sa iyang opisyal nga Facebook page niadton Sabado, Oktubre 3.
Gihimo kini ni Villamor human nagsugod ang Carmen sa pagkolekta sa gi-update nga mga environmental fee niadtong Martes, Septiyembre 29.
Ang mga bisita sa mga resort ug eco-farm gipabayad og P50 kada tawo, samtang ang mosulod sa mga adventure ug amusement park magbayad og P100 kada tawo.
Sa Carmen Port, ang mga bayranan kay P200 para sa mga cargo truck nga may 10 ka ligid pataas ug mga bug-at nga kagamitan (heavy equipment), P150 para sa mga bus ug cargo truck nga ubos sa 10 ka ligid, ug P100 para sa mga pribadong kotse ug jeep.
Sa kasamtangan, ang mga residente sa Carmen adunay katungod sa 50 porsyento nga diskuwento basta mopakita lang og pormal o valid nga ID.
Giingon usab ni Villamor nga ang iyang opisina mohangyo sa Municipal Treasurer nga mohatag og report bahin sa mga koleksyon sa environmental fee sa ubang mga lokal nga kagamhanan aron magsilbeng giya sa konseho sa paghisgot sa gisugyot nga pag-amendar sa ordinansa.
Dugang pa ni Villamor, iyang gipanawagan ang dinalian nga pagsuspinde sa pagpatuman niini aron ang Konseho sa Munisipyo makasusi ug makabag-o sa mga probisyon.
Giingon niya nga ang mga residente ug ang uban pang bahin sa publiko kinahanglan nga hatagan og igo nga panahon ug hustong pahibalo aron masabtan ang mga patakaran sa dili pa ipatuman ang pagkolekta sa environmental fee. / CDF