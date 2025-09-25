Bishop Uy moabot sa Cebu sa Sept. 28

Mga Sugbuanong magtutuo ang mohangop sa ilang bag-ong spiritual leader nga si Most Rev. Alberto Uy unya sa Dominggo, Septiyembre 28, 2025, nga nagtimaan sa bag-ong chapter alang sa Archdiocese sa Sugbo.
Si Uy nga gitudlo ni Papa Francisco gikatakda nga moabot sa Port of Cebu sa alas 4:00 sa hapon. Sugaton siya sa mga lider sa simbahan ug sibil, ingon man sa mga magtutuo.
Nakigtambayayong ang committee organizer sa mga ahensiya sa gobiyerno, lakip ang Philippine National Police (PNP), ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRMO) ug ang Cebu City Transportation Office (CCTO).
Kapin sa 500 ka boluntaryong marshal ang ipakatap sab subay sa rota sa motorcade ug sa mga importanteng dapit aron maseguro ang kaluwas ug kahusay.
Sa iyang pag-abot, usa ka motorcade ang molahos dayon ngadto sa Cebu Archdiocesan Shrine of San Pedro Calungsod alang sa Liturgical Reception ug Solemn Vespers.
Ang motorcade mosunod sa rota nga gibahin ngadto sa walo ka hugna.
Lainlaing mga parokya ug grupo ang giasayn nga maglinya sa mga karsada subay sa Quezon Avenue, Legaspi Street ug D. Jakosalem Street.
Ang Canonical Installation nga opisyal nga magbutang kang Uy isip ikalima nga Metropolitan Archbishop sa Artsidyosesis sa Sugbo, gikatakda sa Martes , Septiyembre 30, sa alas 9:00 sa buntag sa Cebu Metropolitan Cathedral.
Si Uy, 58, maoy mopuli ni Arsobispo Jose Palma nga nisumite sa iyang mandatory resignation human sa iyang ika-75 nga adlaw'ng natawhan niadtong Marso 19. / CDF