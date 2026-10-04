Bisnok festival winners 2026

Walo ka contingents ang nipasundayag atol sa Bisnok Festival 2026 Ritual Showdown sa Dumanjug, Cebu niadtong Sabado, Oktubre 3, 2026, isip kabahin sa pagsaulog sa kapistahan ni St. Francis of Assisi.
Ang mga niapil mao ang Pundok Mananayaw sa Bulak National High School, Pundok Mananayaw sa Hipolito Boquecosa Memorial National High School, Tribu sa Magarbuhong CTUhanon, Hugpong sa Bulawanong Kabilin sa Dumanjug National High School, Pundok sa Malig-ong Saltatorum sa Cogon National High School, Nagkahiusang Pundok sa Kabatan-unang Dumanjuganon – Sidlak Bitoon Cultural & Performing Arts, Maampoong Kabataan sa Dumanjug – Little Flower School Inc., ug Garbo sa Kabatan-onan nga Naghiusa sa Gugma ug Kusog – Juancho and Placida Padayao NHS.
Gidaog sa Hugpong sa Bulawanong Kabilin sa Dumanjug National High School ang Grand Ritual Showdown, lakip ang Best Performance ug Best in Choreography, samtang Pundok sa Malig-ong Saltatorum sa Cogon National High School ang kampyon sa Street Dancing Competition.
Sa Festival King, nidaog ang Maampoong Kabataan sa Dumanjug of Little Flower School Inc., samtang Nagkahiusang Pundok sa Kabatan-unang Dumanjuganon of Sidlak Bitoon Cultural & Performing Arts ang Festival Queen.
Ang Tribu sa Magarbuhong CTUhanon nakadaog sa Best in AVP, Garbo sa Kabatan-onan nga Naghiusa sa Gugma ug Kusog – Juancho and Placida Padayao NHS sa Best in Introduction Video, samtang Hugpong sa Bulawanong Kabilin sa Dumanjug National High School ang Best in Costume ug Best in Musicality.
Samtang, walay klase sa tanang pampubliko ug pribadong tunghaan sa Dumanjug karong Lunes, Oktubre 5, human ideklara ni Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica ang class suspension human sa pagsaulog sa pista sa Dominggo, Oktubre 4. / BJC