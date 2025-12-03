Biyahe abroad sa mga opisyal sa Kapitolyo nigasto’g P6.8M

Dunay nakitang mga iregularidad ang Commission on Audit (COA) sa mga foreign travel expenses nga moabot og P6.8 milyunes sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo niadtong 2024.
Lakip sa nadiskubrihan sa COA ang reimbursement sa moabot P79,000 nga excess baggage fees nga gibayran sa usa ka non-participant sa maong foreign trip.
Lakip sa nibiyahe sa maong higayon ang mga opisyal sa probinsiya, executives, ug empleyado paingon sa Russia, Mongolia, Japan, ug China gikan sa Mayo ngadto na sa Oktubre 2024 sa tinguha nga palig-unon ang sisterhood ties niini human sa giapilan nga international tourism ug economic fora.
Matod sa COA nga missing ang mga importanteng dokumento sa maong biyahe nga naglakip sa travel itineraries, certificates of travel completion, proof of attendance, quotations gikan sa tulo ka mga travel agencies, boarding passes, ug detalyadong registration fees.
Ang maong mga dokumento importante aron masuta ang expenses niini sa Daily Subsistence Allowances (DSA) alang sa mga hotel, pagkaon, ug incidental costs.
Subay sa taho sa COA, gisita niini ang gihimo sa kagamhanan kinsa direktang nibayad sa travel agencies imbes nga ipaagi sa cash advance sa mga partisipante.
Tungod niini, gilaktawan sa Kapitolyo ang sistema nga gipatuman aron maseguro ang accountability ug proper validation sa mga gigastuhan.
Ang advanced payments sa eroplano, accomodations, ug uban pang bayranan niini nisupak sa procurement rules ubos sa Government Procurement Reform Act (Republic Act No. 9184), nga nagtugot sa direktang pagpalit alang lamang sa mga airline tickets.
Gawas sa maong iregularidad, nalakip sab ang giingong kadudahan nga pag-apil sa maong travel ang usa ka job order personnel nga wala mohatag og pagpasabot.
Nasuta sab nga niuli ang kagamhanan sa bayad sa excess baggage sa usa nga kauban sa biyahe nga dili unta apil sa official trip, mokantidad og P78, 618.96.
Matod sa COA nga ang maong lapses nisupak sa Presidential Executive Order nga nagsilbing giya sa paggasto sa kuwarta sa publiko alang sa mga foreign trips (EO no. 77) ug uban pang public financial management rules.
Aron masulbad ang maong isyu, girekomendar sa COA sa Kapitolyo ang pagsumiter sa mga missing nga mga dokumento ug hatagan og pagpasabot ang gihimong direktang pagbayad, pagkuyog sa usa ka job order personnel, ug ang reimbursement sa baggage fee.
Ang kagamhanan sa probinsya nipahibalo nga nisumiter na kini sa mga dokumento ug pagpasabot apan gipaubos pa sa makuting pagsusi sa COA. / ANV