Biyahe ni Sara sa Kuwait, opisyal ug subay sa balaod

Niabot si Bise Presidente Sara Duterte sa Kuwait niadtong Agusto 15, 2025, nga nitambong sa thanksgiving event sa Hakbang ng Maisug International – Kuwait Chapter nga gipahigayon sa Safir Hotel.
Sumala sa Office of the Vice President (OVP), ang pag-apil ni Duterte sa panagtigom naghatag higayon nga makig-uban siya sa komunidad sa mga Filipino ug makadungog sa ilang mga kabalaka ug isyu nga nakaapekto kanila. Kini mao ang kabahin sa iyang mandato isip bise presidente nga mopadayag ug manalipod alang sa kaayuhan sa mga Pilipino sa gawas sa nasod.
Gipasabot sa OVP nga importante nga magpabilin aktibo si Duterte sa pagpakig-uban sa mga migranteng Pilipino ug gihulma kini nga kalihukan subay sa tanang lagda ug regulasyon sa gobyerno.
“These official engagements are conducted in full compliance with existing government rules and regulations, ensuring that her presence abroad is both lawful and aligned with her responsibilities in public service. In addition, no public funds are used for all her travels overseas,” matod sa pamahayag pinetsahan niadtong Agusto 16.
Wala sab gigamit ang pundo sa gobiyerno alang sa iyang mga biyahe sa abroad. Gisiguro sab nga ang napulo ka satellite offices sa OVP nagpadayon nga operasyonal ug andam motabang sa mga Pilipino sa lokal ug internasyonal nga lebel.
Sa laing bahin, si Palace Press Officer Claire Castro niingon nga nakadawat sila og taho kabahin sa plano nga biyahe ni Duterte sa Kuwait niadtong Agusto 8, apan iyang gihimakak ang report nga giingong siya namahayag nga way travel authority si Duterte sa maong biyahe./ RGP / SunStar Philippines