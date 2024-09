Biyahe paingon sa mga lalawigan sa CV gisuspenso

Ang mga biyahe sa barko paingon sa Bohol, Camotes, Leyte, Negros, Siquijor gipasuspenso, pahibawo sa Coast Guard District Central Visayas.

Daghang biyahe sa barko nga gikan sa Cebu ang gipa­suspenso tungod sa daotang pana­hon ug dagkong bawod.

Ang Coast Guard District Central Visayas nagmando sa paghunong sa pagbiyahe tungod sa bagyong Ferdie (Bebinca), Sabado, Sept. 14, 2024.

Mabalik sa normal nga operasyon kon molurang ang dautang panahon.

Nagpagawas og travel advisory para sa mga barko nga adunay gross tonnage nga 250 ug ubos, nga nakaapekto sa mga rota gikan sa Negros Oriental, Kasadpang Bohol, Sidlangan Bohol, Camotes, ug Siquijor. Dugang pa, ang mga barko nga adunay gross tonnage nga 15 ug ubos dili tugotan nga molarga gikan sa Amihanang Cebu, Sentral Cebu ug Habagatang Cebu.

Ang Cebu Port Authority (CPA) mipahibalo pinaagi sa ilang Facebook page mahitungod sa mga kanseladong biyahe gikan sa Cebu padulong sa Bohol.

Si CPA public information officer Mary Knoll Lague-Bolasa, sa iyang chat message sa SunStar Cebu, nitambag sa mga pasahero angayan nga mopauli lang una ug magpaabot sa mga bag-ong update.

“Mga stranded passengers mao na among i-turn over to concerned LGU (local government unit) aron moagi og shelter kay bawal magtambay ang mga stranded passengers sa pantalan, labi na kusog ang hangin ug balod,” matod pa ni Lague-Bolasa. / JPS, PNA