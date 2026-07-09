Biyahe sa barko kanselado tungod sa Bagyong Inday

Tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon nunot sa gibantaya’ng Bagyong Inday, gipahibalo sa Philippine Coast Guard - Central Visayas pinaagi sa Cebu Provincial Capitol nga kanselado ang biyahe sa mga barko sa mosunod nga mga pantalan as of 9:00 am sa Huwebes, Hulyo 9, 2026.
1. Daanbantayan - Malapascua
2. Danao- San Francisco
3. Liloan- Poro
4. Tudela - Ormoc
5. Pilar - Ormoc
6. Oslob - Dapitan
7. Toledo - San Carlos
Subay sa 4:00 am nga update sa Pagasa Mactan, nihinay si Super Typhoon Inday ug nahimong bagyo samtang nagpadayon kini sa paglihok paingon sa kasadpan amihanan-kasadpan samtang giisa ang Signal No. 1 sa 12 ka mga lugar.
Ang sentro sa mata sa Bagyong Inday gibanabana nga naa sa 925 kilometros sa sidlakan sa Northern Luzon nga adunay kusog nga hangin nga 175 kilometros matag oras duol sa sentro, pag-unos nga moabot sa 215 kilometros matag oras, ug central pressure nga 940 hPa uban ang kusog nga hangin nga moabot hangtod sa 870 km gikan sa sentro. / ANV