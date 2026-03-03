Biyahe sa MCIA kanselado resulta sa tensiyon sa ME

Tungod sa mga gipatuman nga precautionary airspace restrictions sa pipila ka bahin sa Middle East, ubay-ubay nga flights sa Mactan–Cebu International Airport (MCIA) ang nakanselar, hinungdan sa pagkalangay sa mga arrival ug departure.
Sa mensahe sa Mactan Cebu International Airport-Authority (MCIAA) sa media niadtong Dominggo, Marso 1, 2026, gipahibalo niini nga nakanselar ang flight sa Qatar Airways paingon sa Doha, Qatar, ug ang flight sa Emirates paingon sa Dubai, United Arab Emirates (UAE).
Matod sa MCIAA, gipahibalo na sa duha ka airline ang mga pasahero bahin sa maong mga disruption.
Gilauman nga makaapekto kini nga mga kanselasyon sa mga arrival ug departure sa MCIA, ingon man sa kinatibuk-ang dagan sa mga pasahero.
Ang mga airspace restriction sa Middle East resulta sa nagkagrabe nga tensyong militar ug mga pagpangatake nga naglambigit sa United States, Israel, ug Iran.
Tungod niini, pipila ka nasod lakip ang Iran, UAE, Qatar, Kuwait, Iraq, ug uban pa ang nanirado o nag-limit sa ilang airspace para sa civilian flights alang sa seguridad.
Sa usa ka buwag nga advisory niadtong Sabado, Pebrero 28, giawhag sa MCIA ang mga biyahedor nga susihon ang status sa ilang flight, kumpirmahon og balik ang mga booking, ug i-update ang ilang contact details alang sa real-time nga impormasyon sa dili pa moadto sa airport, tungod kay ang ubang flights mahimong makasinati og delay, rerouting, o kanselasyon.
Sumala sa MCIA, temporaryo nga gihunong sa Qatar Airways ang check-in alang sa mga apektadong flight hangtod sa dugang pahibalo, samtang ang ubang mga carrier mahimo sab nga makasinati og mga kausaban sa operasyon.
“MCIA continues to coordinate closely with affected airlines and aviation authorities to ensure safe and orderly operations. Further updates will be issued as necessary,” sumala sa MCIA. / DPC