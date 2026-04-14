Biyuda nakuhaa’g P1.9M nga kantidad sa shabu

Naposasan ang 59-anyos nga biyuda human makuhai’g dul-an sa P2 milyunes nga kantidad sa gituohang shabu sa gipahigayon nga buy-bust sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Inabanga Police Station niadtong gabii sa Lunes, Abril 13, 2026.
Ang suspek giila sa alyas nga Baby, usa ka restaurant attendant ug molupyo sa Purok 4, Barangay Badiang sa maong lungsod.
Sumala sa report, nasakmit gikan sa suspek ang mga dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 293.84 gramos. Kini adunay Standard Drug Price (SDP) nga moabot sa P1,998,112.
Gibutyag ni Police Lieutenant Ryan Lumen, hepe sa Inabanga Police, nga nakadawat sila og impormasyon labot sa kalambigitan ni alyas Baby sa pagpamaligya og ilegal nga drugas.
Human sa gihimong validation ug case buildup, gilusad dayon ang operasyon nga niresulta sa pagkasikop sa suspek alas 11:05 sa gabii.
Gituohan nga si alyas Baby ang nag-unang tinubdan sa suplay sa ilegal nga drugas sa tibuok Lungsod sa Inabanga ug sa mga kasikbit nga munisipyo.
Si Police Colonel Patricio Degay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, nidayeg sa kalampusan sa operasyon ug nagkanayon nga kini nagpakita sa ilang hugot nga kampanya batok sa gidiling drugas. / AYB