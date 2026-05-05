Biyudo gibunala’g kahoy sa iyang umagad, batiis nabali

Nalandig sa tambalanan ang 62-anyos nga biyudo human siya bunali og kahoy’ng dos-por-dos sa iyang umagad atol sa ilang panag-away niadtong Dominggo sa gabii, Mayo 3, 2026, sa Sityo Lawis, Barangay Sto. Niño, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang biktima nga si Dionisio Ponteras Rebukdad kinsa nakaangkon og bali sa batiis ug daghang bun-og.
Daling nasikop sa kapulisan ang suspek nga mao ang iyang umagad nga si Adonis Duran, 52.
Base sa imbestigasyon ni Police Master Sgt. Richard Oberes sa Toledo Police Station, nasayran nga ang biktima maoy nisulong sa balay sa suspek.
Sa pagsulod niini, gikataho nga kalit lang niataki ug nisuway sa pagdunggab sa suspek.
Nakalihay si Adonis ug daling nidagan palayo, apan gigukod gihapon siya ni Dionisio.
Tungod kay wala na maapas ang suspek, nag-wild ang biktima ug gibuak ang side mirror sa motorsiklo ni Adonis.
Samtang nalinga ang biktima sa pagpangguba, nakahigayon si Adonis sa pagkuha og dos-por-dos ug didto na niya gibunal-bunalan ang iyang ugangan.
Matod ni PMSG Oberes, dugay na nga adunay panagbangi ang duha ug sige na og pasingit ang biktima ngadto sa suspek sa wa pa ang maong insidente.
Sa iyang bahin, gipadayag ni Adonis nga self-defense lamang ang iyang gihimo sanglit siya man ang giuna sa pag-atake ug gihulga ang iyang kinabuhi.
Kasamtangang nagpaayo sa Toledo General Hospital ang biktima samtang ang suspek nagtingkagol na sa prisohan ug nagpaabot sa tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. / GPL