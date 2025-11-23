Biyudo napalgang patay sa iyang igsuon

Wala nay kinabuhi ang usa ka biyudo nga napalgan sa iyang igsuon sulod sa panimalay niini sa may Purok Water Lily, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga sa mga alas 2:00 pasado sa hapon niadtong Sabado, Nobiyembre 22, 2025.
Nailhan ang biktima nga si Brenner Gutierrez Obejero, 59 anyos.
Nadawat sa kapulisan ang taho mga alas 5:00 sa hapon sa susamang petsa ug dali nila kining girespondehan.
Matod sa igsuon sa namatay nga si Jessie Obejero, iyang gibisita ang iyang igsuon sanglit wala na kini nipakita kaniya, duha ka mga adlaw na ang nakalabay.
Apan pagsulod niya sa balay, maoy nisugat sa iyang panan-aw ang iyang igsuon nga nagbuy-od sa sawog nga wala na’y kinabuhi ug nanimaho na.
Nasayran nga ang maong namatay adunay gihambin nga sakit.
Matod pa aduna kini samad sa tutonlan ug bagol-bagol nga nahiaguman sa didto pa kini sa Mindanao, ingon man samad dinunggaban apan wala kini nagpatambal. / JDG