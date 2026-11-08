BJMP giimbestigahan sa giingong pagtugot kang Romualdez nga magdala og kauban sa prisohan

Gisaway ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) tungod sa pagtugot kang kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez nga ubanan sa usa ka personal nga kawani samtang anaa siya sa detensyon sa prisohan sa Quezon City.
Sa iyang programa sa radyo niadtong Sabado, Nobiyembre 7, 2026, nagpahayag si Remulla nga nagmando na siya og imbestigasyon bahin niini nga butang.
“Nagugulat ako eh… Walang dahilan yan para payagan yan. Ano yan? Mayroong nakakulong na mayaman na may alalay? Na galing sa labas? Ano yan? Mafia?” matod ni Remulla.
“Pinaiimbestigahan ko na yan,” dugang niya.
Matod ni Remulla, nasayod na siya kun kinsa ang nagpaluyo niini, apan nagdumili siya sa pagbutyag sa ilang mga pagkatawo.
Agig tubag, nagpahayag ang BJMP nga ilang susihon ang “arrangement authorized by one of its jail wardens.”
“Pursuant to the directive of the DILG Secretary, the BJMP will submit its comprehensive report to the Department within the prescribed period,” matod sa bureau sa ilang pamahayag.
“The BJMP will not tolerate unauthorized privileges or any form of preferential treatment in the custody of persons deprived of liberty. Should any violation of policies be established, appropriate action will be taken against the personnel found responsible,” dugang niini.
Niadtong Biyernes, Nobyembre 6, gipahibalo ni BJMP Jail Warden Lourdes Pacion ang Sandiganbayan nga usa ka personal nga kawani sa kanhi Speaker ang nagpuyo uban sa magbabalaod sulod sa iyang selda.
Gipadayag niya kini atol sa pagdungog mahitungod sa kahimtang sa detensyon ni Romualdez, taliwala sa mga alegasyon gikan sa kolumnista nga si Ramon Tulfo nga ang kanhi Speaker gitugotan nga mogawas sa pasilidad sa BJMP kon gusto niya.
Sa ulahi, giangkon ni Tulfo nga sayop nga impormasyon ang iyang nadawat.
Si Romualdez nag-atubang og kasong plunder nga nagkantidad og P7.4 bilyones, nga naggikan sa gituohang ilegal nga mga pamaagi aron makuha ang pondo sa publiko. / TPM / SunStar Philippines