BJMP M’daue City Female Dorm gi-turnover

Pormal nga gi-turnover sa Dakbayan sa Mandaue ang bag-ong natukod nga administrative building alang sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Mandaue City Female Dorm ngadto sa Barangay Basak.
Kini nga inisyatiba nagtumong sa pagpalambo sa mga pasilidad ug pagpalig-on sa serbisyo publiko alang sa Persons Deprived of Liberty (PDLs) ug sa mga kawani sa bilanggoan.
Ang turnover ceremony l, nga gipahigayon niadtong Mayo 20, 2026, gipangulohan sa Kagamhanang Lokal sa Dakbayan ubos ni Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano, inabagan sa buhatan ni Rep. Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon ug sa BJMP.
Matod sa mga opisyal, ang bag-ong pasilidad magsilbe nga central administrative hub alang sa operasyon sa prisohan ug koordinasyon sa mga direktiba sa nasudnong kagamhanan.
Gawas niini, mosuporta usab kini sa adlaw-adlaw nga proseso nga naglambigit sa mga PDL, makapaspas sa dagan sa trabaho, ug makahatag sa mga kawani og mas hamugaway ug episyente nga palibot sa trabahuan.
Atol sa seremonya, gipadayag sa mga lokal nga opisyal nga ang maong proyekto nagpakita sa ilang hiniusang tinguha sa pagpalambo sa imprastraktura sa serbisyo publiko.
Matod sa Kagamhanang Lokal, ang building naugmad pinaagi sa hugot nga koordinasyon uban sa BJMP ug sa tabang gikan sa kongreso, nga nagpakita sa kamahinungdanon sa pagtinabangay sa nagkalainlaing mga ahensya.
“This project is a product of strong collaboration between the city government, BJMP, and the office of Congresswoman Lolypop Ouano-Dizon. It is intended to provide better working conditions for our personnel and improve the delivery of services,” pamahayag sa mga opisyal. / ABC