BJMP mipakita’g ebidensiya, Romuldez naa sa city jail

Hugtano’ng gipanghimakak sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ang pasangil sa kolumnista nga si Ramon Tulfo nga ang nabilanggo nga kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez magsud-gawas sa Quezon City Jail.
Sa press conference, nagkanayon si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga base sa impormasyon gikan ni BJMP Spokesperson Jail Superintendent Jayrex Bustinera, nga walay gikataho nga napagngan o adunay brown out sa bilanggoan sa Quezon City sa mga nangaging buwan.
“Ang sabi po niya, yung CCTV ng kulungan kung saan naka-detain si dating speaker Martin Romualdez ay connected po sa BJMP. So kita po nila ang movement. So nung na-review ang CCTV, walang nakitang power outage for the past one month. Last movement po na nakita sa CCTV ay ‘yung paglabas ni dating speaker Martin Romualdez sa kanyang last hearing noong October 12,” sigon ni Castro.
Base sa post ni Tulfo sa social media, sigon pa niya nga nasayran gikan sa iyang kasaligan nga source nibutyag nga si Quezon City Jail-Male Dormitory Superintendent Maria Lourdes Pacion giingo’ng tuyuon nga pagngon ang kuryente sa maong pasilidad. Kini sa higayon nga si Romualdez mogawas ug sa iyang pagbalik aron nga dili makita o marekord sa CCTV footage ang mga kalihukan.
Matod pa nga si Romualdez sa luyo nga hagdanan moagi diin adunay ambulansiya nga magpaabot nga maoy iyang sakyan.
“Pareho sa ginagawa noon kay [former senator Bong Revilla], noong bago siya nakapag-bail, kapag nagpapasok ng Vivamax girls. Pinapapatay ni Warden ang ilaw ng buong jail upang palabasin na may brownout,” matod pa ni Tulfo.
Tungod sa maong alegasyon, si JMP Director Jail Director Efren Nemeño nimando sa pagpahigayon og imbestigasyon sa maong pasangil. /