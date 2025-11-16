Black Bears nakuryentihan sa Bolts

Gilingaw sa Meralco Bolts sa pagpangulo sa imports nga si Rondae Hollis-Jefferson ug Ismael Romero ang mga Sugbuanon sa ilang duwa batok Macau Black Bears niadtong Sabado sa gabie, Nobiyembre 15, sa East Asia Super League (EASL) didto sa Cebu Coliseum sa dakbayan sa Sugbo.
Ang Bolts nipatulog sa bisita nga Black Bears, 92-74, luyo ni Hollis-Jefferson nga nibuhat og 34 puntos ug 11 ka rebounds ug Romero nga nitali og 25 puntos ug 28 ka rebounds.
Ang 28 rebounds ni Romero mao na ang bag-o nga EASL single-game record, gipapas niini ang kanhi record ni Chiba Jets forward Xavier Cooks nga 23 rebounds.
Ang proceeds sa maong event ihatag ngadto sa mga biktima sa Bagyong Tino sa Sugbo. Samtang ang Meralco Bolts nihatag pud og ilang kaugalingon nga P500,000 ng adonasyon para sa relief efforts sa dakbayan sa Sugbo.
Ang team captain sa Bolts nga si Chris Newsome nipadayag sa post-game press conference nga gikalipay nila nga nakatabang sa biktima sa kalamidad pinaagi sa basketball.
“This game felt like home for us. We play for you guys,” tipik sa istorya ni Newsome.
Samtang si Hollis-Jefferson niawhag sa mga biktima sa kalamidad nga magpabilin sa pagkalig-on.
“I hope the game tonight inspires them. I hope it leaves hope. I hope they keep fighting. Keep supporting us and we’ll continue to support them,” sigon ni Hollis-Jefferson.
Si Chris Banchero niamot og 12 puntos ug si Vahed Mohammadsina nitunol og 10 puntos sa Bolts, kinsa nisaka sa 2-1 (win-loss) nga baraha sa EASL ug anaa sa second place sa Group B standings.
Ang Black Bears nga ni-debut game karon nga season gipangulohan ni Damian Chongqui sa iyang 25 puntos. / RSC