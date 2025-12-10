Black masaligon sa Gilas lineup

Taliwala sa mga kalisod nga naagian sa pagporma sa lineup sa Gilas Pilipinas tungod sa mga proseso nga gikinahanglan, kontento ug masaligon gihapon si coach Norman Black kabahin sa ilang poruhan sa Southeast Asian Games (Seag) basketball event sa Thailand.
“They are still quality players,” matod ni Black nga napatik sa www.spin.ph.
Naglangkob sa Gilas ning higayuna mao sila si Ray Parks, Thirdy Ravena, Matthew Wright, Jamie Malonzo, Robert Bolick, Von Pessumal, Dalph Panopio, Abu Tratter, Justin Chua, Allen Liwag, Cedrick Manzano, ug Veejay Pre. / ESL