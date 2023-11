‘Black Rider’ dunay Cebu connection

Dunay koneksiyon sa Sugbo ang bag-ong primetime drama action series sa GMA Telebabad nga ‘Black Rider’, alas 8:00 sa gabii, sugod niadtong Nobiyembre 6, 2023, human sa newscast sa “24 Oras” nga gibidahan ni Ruru Madrid.

Si Ruru uban sa nag-unang cast nga sila si Matteo Guidicelli, ug Yassi Pressman, nakighimamat sa lokal nga media sa press conference sa Sabado, Nobiyembre 18, 2023, aron pagpasalamat sa mga Sugboanon sa pagsuporta sa ilang nag-unang episodes nga puno sa aksiyon ug drama.

“Thank you very much for supporting Black Rider... By the way, ang mga karakter nanim ni Ruru, taga Cebu. Cebu based character,” matod ni Mateo, lumad nga Sugboanon.

Matod niya, basin sa umaabot dunay mga eksena dinhi sa Sugbo kuhaon.

Si Ruru nibutyag nga makasabot siya og gamay nga Binisaya tungod sa iyang lola nga taga Cagayan de Oro City ug iyang mama taga Zamboanga.

Gisaad ni Ruru ang mas mga kulbahinam nga aksiyon sa mosunod nga mga episode ug, dason niya, ang Black Rider puno sa leksiyon ug nagdala sa adbokasiya sa kaluwasan sa pagmaneho sa motorsiklo.

Sama’ng si Yassi nipadayag, “Excited ako palagi sa pagpunta sa Cebu. We are very happy sa support ninyo sa Black Rider..”

Sa samang presscon, nisunod ang mga bida sa ‘Love Before Sunrise’ nga sila si Dennis Trillo ug Andrea Torres.

Ang mga bituon sa Black Rider ug Love Before Sunrise ningpahigayon og Kapuso Fiesta show sa Hoopsdome, dakbayan sa Lapu-Lapu alas 6 sa gabii sa samang adlaw.