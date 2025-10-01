Superbalita Cebu

Blackwater Bossing miyukbo sa Hotshots

Lucero
Sa katapusan nilang tune-up game sa dili pa magsugod ang 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA), gipangmakmak sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ang Blackwater Bossing, 91-84, niadtong Martes, Septiyembre 30, 2025, sa Gameville Ballpark sa Mandaluyong City.

Gipangulohan ni Xavier Lucero ang balanseng atake sa Hotshots nga naghatag kanila og 20 puntos nga labaw.

Human niini, kontrolado na sa Hotshots ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo. Si Lucero kinsa maoy nangulo sa kadaugan pinaagi sa iyang 14 puntos, wala na moduwa sa kinatibuk-ang 4th quarter.

Kini maoy ikatulong daog sa Hotshots sulod sa upat ka tune-up games. / ESL

