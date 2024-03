Blackwater miarangkada sa PBA 48th season

Gitumba sa Blackwater Bos­sing ang inilog nga TNT Tropang Giga, 87-76, alang sa su­nodsunod nga kadaogan sa Philippine Basketball Association (PBA) 48th Season Phi­lippine Cup Sa­bado sa gabii sa Smart Araneta Coliseum.

Misaka ang Bossing ngadto sa perpekto nga 2-0 (win-loss) rekord ug mikuha sa sayo nga labaw sa team standings sa bag-ong conference.

Mipabuto og 20 puntos si Troy Rosario aron makmakon ang iyang kanhi team TNT nga mi-trade niya niadtong 2022.

Si RK Ilagan maoy mihatag og dakong kontribusyon gikan sa Blackwater bench sa iyang 15 puntos, pito ka rebounds, walo ka assists ug duha ka steals.

Gipasulod si Ilagan isip hulip sa starting point guard nga si Rey Nambatac nga igo lang nakaduwa og lima ka minute tungod sa injury sa sayong bahin sa duwa.

Sa pagkawala ni Nambatac, daw nagmangtas hinuon ang Blackwater ug naabot ang labaw niini og 20 puntos, 85-65, lima ka minuto ang nahabilin sa duwa.

"Tonight was really, really a team effort," batbat ni Blackwater coach Jeff Cariaso. "I don't use it loosely because it was really a necessity and need when we play against a big team like Talk 'N Text."

Si Calvin Oftana mitali og 21 puntos, ug si Jayson Castro midugang og 12 puntos para sa TNT nga nahagsa ngadto sa 1-1 rekord.

Sa laing bahin, gipakirig sa Me­ralco Bolts ang Rain or Shine Elasto Painters, 121-117, sa overtime.

Si Allein Maliksi maoy highest pointer sa Bolts nga adunay 26 puntos lakip na ang tulo ka tres. Midugang si Bong Quinto, Norbert Torres ug Cliff Hodge og 16 puntos matag-usa.

Samtang si Newsome nga na-foul out og sayo nakahimo og 16 puntos, 11 rebounds ug duha ka assists sa 29 minutos nga aksiyon.

Si Adrian Nocum ug Santi Santillan nagkombinar og 54 puntos alang sa pilderong Rain or Shine. / RSC