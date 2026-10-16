Blackwater taktakon og suway sa ROS

Mga duwa karon:
5:15 pm- Titan Ultra batok Terrafirma
7:30 pm- Rain or Shine batok Blackwater
Pahayagon og suway sa Rain or Shine Elasto Painters ang ilang purohan sa crossover semi-finals sa ilang pagpakigbatok og balik sa Blackwater Bossing sa main game karong Sabado sa gabii, Oktubre 17, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Kon modaog karon ang Elasto Painters nga adunay 4-3 nga rekord, posibleng paigo na kini aron makasulod sa quarter-finals, depende sa resulta sa ubang nahabiling mga duwa sa Group B.
Aron makaseguro gyud nga masulod sa q-finals, ang Elasto Painters nagkinahanglang modaog og duha sa katapusan nilang tulo ka duwa gikan karon.
Sa ilang bahin, ang Bossing nga adunay 3-5 nga rekord, nagkinahanglang makaharos pagdaog sa katapusan nilang duha ka duwa gikan karon aron makapamasin pa nga makakumpayot og tiket alang sa q-finals.
Nagpasabot kini nga kon mapilde ang Bossing karon, hayan hingpit na silang mawad-an og paglaom nga makaabante bisan unsa pa’y resulta sa katapusan nilang duwa sa group eliminations.
Taliwala sa ilang sitwasyon, makonsiderar nga adunay dakong psychological advantage ang Bossing ning sangkaa gumikan kay ilaha pang gilubong og taga liog ang Elasto Painters, 131-108, sa premiro nilang sangka niadtong Hulyo 11.
Sa premirong duwa, magsangka ang Titan Ultra Giant Risers ug Terrafirma Dyip sa usa ka non-bearing game.
Ang Giant Risers ug Dyip duha sa tulo ka teams nga nangataktak nang daan gikan sa Group A kauban ang guest team Macau Giant Pandas. / ESL