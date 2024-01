Blatche nawagtangan na’g paglaum makaduwa sa PBA

Gibutyag ni Gilas Pilipinas naturalized pla­yer Andray Blatche nga nawad-an na siya og paglaum nga makaduwa sa Philippine Basketball Association (PBA).

Kapila na sab nihimo’g lakang si Blatche kaniadto aron makaduwa sa labing unang professional nga liga sa Asya apan kanunay kining nabalibaran.

Si Blatche, kinsa nag-edad na og 37, kasamtangang naa sa Pilipinas alang sa training sa Strong Group Athletics nga mokampanya sa umaabot nga Dubai International Basketball Championship.

“I’ve been trying to get in the PBA for years and they would not let me play,” matod ni Blatche nga napatik sa Spin.ph.

“I don’t think it would happen.”

Sa lagda sa PBA, dili tugtan ang naturalized players nga makaduwa isip local player.

Dili sab puwede kuhaon ang 6’11” nga basketbulista isip import gumikan kay milapas kini sa height limit.