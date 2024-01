Blazers gikilaw sa Mavs

Gimugna ni Luka Doncic sa 1st half ang 30 sa iyang kinatibuk-ang 41 puntos unya niamot og 29 puntos si Kyrie Irving sa iyang ikaduhang pagduwa gikan sa iyang pagbalik sa dakong kadaugan sa hosts Dallas Mavericks batok sa Portland Trail Blazers, 126-97, kagahapon, Enero 4, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang duha ka All-Stars nagkumboya og 23-of-40 fieldgoals sa nag-unang tulo ka quarters una sila parehong ningpahuway sa 4th quarter.

Igo lang silang nitali og 12-of-34 fieldgoals sa 37 puntos nga kapildihan sa Mavericks batok sa Utah Jazz atol sa labing unang pagbalik ni Irving gikan sa 12 ka mga duwa nga pagpalta tungod sa angol sa iyang tuo nga tiil.

“Great response to what happened in Utah,” matod ni Dallas coach Jason Kidd. “I thought the ball movement was great. Defensively, was really, really good. We were locked in.”

Natupngan ni Irving ang iyang season-high siyam ka rebounds samtang nitampo og 14 puntos si Tim Hardaway Jr. alang sa Mavericks, nga ningposte sa ilang ikapitong sunodsunod nga kadaugan sulod sa ilang balwarte.

Ang Trail Blazers gipangulohan ni Shaedon Sharpe pinaagi sa iyang 16 puntos samtang nihatag og 15 puntos si Anfernee Simons.

Sa 1st half, ang Trail Blazers natawagan og 20 ka fouls ug 14 ka turnovers human sa 1st half pa lang nga maoy dakong hinungdan nga nakamugna ang Mavericks og 78-47 nga labaw.

“This team’s hard enough to guard in the halfcourt, period,” batbat ni Portland coach Chauncey Billups.

“And then you give them the easy ones in transition. That compounds things and just makes it tough.”