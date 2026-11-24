Nagpauwan og 19 ka three-pointers ang Portland Trail Blazers aron pakagingon ang kainit sa host Philadelphia 76ers, 128-111, kagahapon, Martes, Nobiyembre 24, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nimugna og 31 puntos si Deni Avdija lakip na niini ang lima ka three-pointers aron pangulohan ang 76ers sa pagputol sa upat ka sunodsunod nga kadaugan sa 76ers.
Nidugang og 18 puntos matag usa sila si Damian Lillard ug Jrue Holiday alang sa trail Blazers, niamot og 17 puntos si Scoot Henderson samtang nitunol og 15 puntos ug 18 rebounds si Donovan Clingan. Si Holiday nakapaulbo og upat ka three-point bombs.
Si Avdija nimugna og perpektong upat ka three-pointers hangtod sa tungatungang bahin sa 2nd quarter ug human niini, daw natakdan na ang iyang mga kauban.
Sunodsunod nga three-pointers ang gimugna nila ni Henderson, Holiday, ug Jayson Kent aron hatagan ang Trail Blazers og 101-92 nga labaw human sa 3rd quarter.
Mas niulbo ang opensa sa Trail Blazers hangtod nga nainat nila ang ilang labaw ngadto sa 118-96 sa nahabiling 5:16 minutos sa 4th quarter.
Human niini, wala na molingi pagbalik ang Trail Blazers hangtod nga ningsaka ang ilang rekord sa 11-6, ika-11 sa Western Conference.
Taliwala sa kapildihan, ang 76ers nagpabilin sa liderato sa Eastern Conference dala ang 11-4 nga rekord.
Ang 76ers, nga ningkombati nga wala ang ilang pambatong sentro nga si Joel Embiid, gipangulohan ni four-time MVP LeBron James pinaagi sa iyang 23 puntos, nga maoy labing dako niyang nahimo sukad sa iyang pagtapon sa Philadelphia.
Wala nakaduwa si Embiid kay aduna siyay gipamati sa lawas.
Nidugang og 22 puntos si Tyrese Maxey samtang niamot og 20 puntos si Jaylen Brown alang sa 76ers. / Gikan sa wires