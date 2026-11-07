Blazers nangandam sa higante

Moasdang ang San Antonio Spurs nga gipangulohan ni 7-foot-4 Victor Wembanyama ngadto sa balwarte sa nagdilaab nga Portland Trail Blazers didto sa Moda Center, Portland sa National National Basketball Association (NBA) karong Dominggo, Nobiyembre 8, 2026 (PH time).
Si Wembanyama, kinsa presko pa historical nga performance diin nibuhat siya og makabungog nga 54 puntos, 24 ka rebounds ug walo ka blocks batok Dallas Mavericks, moabot sa Portland bitbit ang taas nga kompiyansa.
Nag-andam ang Portland sa pag-abot sa higante sa ilang balwarte ug nagbaid na sa ilang pangdepensa ang big man sa Blazers nga sila si Donovan Clingan, defensive forward Toumani Camara ug ang mga wing defenders nga sila Matisse Thybulle ug Jerami Grant.
Ang Blazers init nga misugod sa NBA 2026-27 season ug sila ang nag-una sa Western Conference bitbit ang impresibo nga 6-1 (win-loss) record, bisan pa nga nagpahuway ug nagpaayo pa sa injury ang All-Star nga si Ja Morant.
Sa habig sa Spurs, nagpunterya sila sa ikapito nga daog sa pagpangulo ni Wembanyama, kinsa nahimong unang player sulod sa 50 ka tuig sukad nila Bob McAdoo and Wilt Chamberlain nga nakahimo og impresibo nga game stats.
Ang beterano nga combo guard Damian Lillard nindot ang gipakita nga performance sa nilabay nga duwa sa Blazers, nakahimo kini og 22 puntos batok sa Utah Jazz, gisundan kini og 20 ug 25 puntos kontra Denver Nuggets ug Phoenix Suns.
Giatngan karon sa fans kon kinsa mas makaalsa sa ilang team, ang beterano ba nga si Lillard o ang batan-on nga si Wembanyama. / RSC