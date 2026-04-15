Blazers sud sa playoffs

Nakaabante sa Western Conference Playoffs ang No. 8 Portland Trail Blazers human nila gipangpukan ang No. 7 Phoenix Suns, 114-110, sa Play-in Tournament sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) kagahapon, Miyerkules, Abril 15, 2026 (PH time).
Sa kadaugan, opisyal nga nakuha sa Trail Blazers ang West No. 7 slot diin ilang kontrahon ang West No. 2 San Antonio Spurs sa Playoffs first round best-of-seven series.
Ang Trail Blazers gipangulohan ni Deni Avdija pinaagi sa iyang 41 puntos, nihatag og 21 puntos si Jrue Holiday samtang niamot og 16 puntos si Jerami Grant.
Ang Suns gipangulohan ni Fil-Am Jalen Green pinaagi sa iyang 35 puntos, niamot og 22 puntos si Devin Booker, samtang nidugang og 20 puntos si Dillon Brooks.
Sa kapildihan, kontrahon sa Suns ang modaog tali sa West No. 9 Los Angeles Clippers ug No. 10 Golden State Warriors karong alas 10:00 sa buntag, Huwebes, Abril 16, aron ilugan ang katapusan ug No. 8 nga puwesto sa West.
Sa Eastern Conference nga kombati, makakita pa og laing pagsidlak sa adlaw ang No. 9 Charlotte Hornets human nila gibuntog pinaagi sa ovetime ang No. 10 Miami Heat, 127-126, sa ilang tinagakay nga duwa.
Nahimong bayani sa Hornets mao si LaMelo Ball kinsa maoy nakamugna sa nakapadaog nga puntos pinaagi sa layup sa nahabiling 4.7 segundos.
Aduna pa unta’y gamay nga kahigayunan ang Heat nga mailog ang kadaugan apan napalakan ang itsa sa usa sa ilang mga pambato nga si Davion Mitchell sa retrun play ni Miles Bridges sa dayong pagtingog sa final buzzer.
Sa kadaugan, kontrahon sa Hornets ang mapilde sa duwa tali sa No. 7 Philadelphia 76ers ug No. 8 Orlando Magic karong alas 7:30 sa buntag, Huwebes, Abril 16, aron ilugan ang No. 8 nga puwesto sa East Playoffs.
Gipangulohan ni Ball ang Hornets pinaagi sa iyang 30 puntos, nidugang og 28 puntos si Bridges, samtang niamot og 23 puntos si Brandon Miller.
Ang Heat gipangulohan ni Mitchell pinaagi sa iyang 28 puntos, nihatag og 27 puntos si Andrew Wiggins, samtang nitunol og 23 puntos si Tyler Herro.
Ang pambatong sentro sa Heat nga si Bam Adebayo nakasinati og lower-back injury sa sayong bahin sa 2nd quarter ug wala na siya nakabalik pagduwa. / Gikan sa Wires