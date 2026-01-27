Block timer sa radyo sikop, kasong estafa

Nagpailang radio block timer gidakop pinasikad sa warrant of arrest sa kaso’ng estafa.
Ang maong radio block timer giila nga si Leonardo Gacrama Asuque, 43, taga Barangay Casay, Lungsod sa Dalaguete, Probinsiya sa Sugbo.
Ang pagkasikop nahitabo niadtong alas 10:26 sa buntag, Lunes, Enero 26, 2026, sulod sa Argao Municipal Police Station sa dihang mokuha unta og police clearance.
Nasayran nga adunay programa si Asuque sa usa ka internet radio nga nagtuki sab og mga komentaryo.
Base sa imbestigasyon sa Argao Municipal Police Station nga niadto sa ilang buhatan si Asuque aron molukat og police clearance.
Sa dihang giproseso, niluta ang iyang pangalan nga adunay nag-ung-ong nga warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Bernadeth Romarate Bisoc, Presiding Judge sa Municipal Trial Court in Cities (MTCC) Branch 6, Cebu City nga pinetsahan niadtong Agusto 9, 2024.
Si Asuque gitugotan nga makapiyansa og P18,000 alang sa iyang temporaryo nga kagawasan.
Atol niining pagsuwat, ang dinakpan kasamtangan nga gikustodiya sa police station ug gitakdang i-turn over sa korte nga maoy nag-isyu sa warrant of arrest. / AYB