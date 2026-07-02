Blockbuster trade sa 76ers si Brown; Goerge sa Celtics

Niuyon ang Boston Celtics sa usa ka blockbuster trade diin ilang ihatag si All-NBA forward Jaylen Brown ngadto sa Philadlephia 76ers baylo ni kanhi All-NBA veteran Paul George ug upat ka draft picks.
Madawat sab sa Celtics ning maong kasabutan ang duha ka second-round picks (2028 ug 2030) gikan sa 76ers ug aduna sab kini duha ka first-round picks (2028, nga puwedeng binayluay nga mas pabor sa Celtics, ug unprotected 2031 pick).
Si Brown, 29, kinsa nag-average og career-high 28.7 puntos, 6.9 rebounds, ug 5.1 assists sa miaging season sa National Basketball Association (NBA), mao gyud unta ang mayorihiyang piyesa sa tinguha sa Celtics nga makuha si Giannis Atentokoumpo gikan sa Milwaukee Bucks.
Apan wala molampos ang Celtics ning maong tinguha gumikan kay nakadesisyon ang Bucks nga i-trade si Antetokounmpo ngadto sa Miami Heat.
Sa pagkawagtang ni Antetokounmpo sa eksena, gituohan nga magpabilin ra sa Celtics si Brown kinsa usa gyud unta sa ilang labing mga pambato.
Apan aduna gyud diay laing plano ang Celtics.
Si George,36, nagduwa sa miaging season sa 76ers gikan siya nagduwa sa Indiana Pacers (2010-17), Oklahoma City Thunder (2017-19), ug Los Angeles Clippers (2019-24).
Wala nahabwa ni George ang tanan niyang potensyal sa iyang pagduwa sa 76ers gumikan kay gihasol siya sa nagkadaiyang natad sa pagkaangol hinungdan nga nakapakita siya og aksiyon sulod lang sa 37 ka duwa. Usa sa mga hinungdan niini mao ang 25-game suspension nga iyang nadawat tungod sa pagsupak sa performance-enhancing drug policy sa liga.
Sa kinatibuk-an, si George kinsa 9-time All-Star, nag-average og 20.5 puntos, 6.2 rebounds, ug 3.7 assists sulod sa 16 ka seasons.
Sugod sunod season, si Brown makigtambayayong na nila ni Joel Embiid ug Tyrese Maxey sa pagpangulo sa 76ers samtang si George makigtambayayong nila ni Jayson Tatum ug Derrick White sa pagpangulo sa Celtics. / Gikan sa wires