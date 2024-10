‘Blue alert’ status giisa sa Lalawigan sa Sugbo

Gipaubos sa 'blue alert status' ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) tungod sa bagyong Kristine nga miepekto sa Sugbo, Miyerkules, Oktubre 23, 2024.

Gipahibalo ni Wilson Ramos, officer-in-charge sa PDRRMO, nga kini nagpasabot nga padayon ang monitoring ug naka-standby ang tanang mga personnel sa matag DRRMOs sa lokalidad sa probinsya.

Kini pagsiguro nga kalikayan ang grabing kadaot ug epekto sa bagyo ilabi na sa mga residente nga risgo ang kahimtang.

Subay niini, gipahibalo usab sa buhatan nga misuspenso na sa klase sa tanang levels ang lukop probinsya pagsiguro nga walay kakulian nga mahitabo atol sa pagtungha sa mga tinun-an.

Gawas sa kanseladong klase, suspendido usab ang tourism activities sa lalawigan sama sa Whale shark watching sa Oslob; Canyoneering activity sa Badian ug Alegria ug ang uban pang mga kalihukan sa Sumilon Island.

Pagsiguro kini nga luwas ang mga residente nga namuyo duol sa baybayon, gipabakwit usab ang 49 ka mga pamilya sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay; 72 ka mga pamilya sa Barangay Kapingganon ug Barangay Binao­bao sa isla sa Bantayan.

MANDAUE

Samtang, giisa sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ang status niini ngadto sa blue alert isip kabahin sa precautionary measures alang sa tropical storm Kristine, pagsiguro sa kaandam sa pagtubag sa bisan unsang emerhensya.

Sa epekto sa blue alert, naka-standby ang tanang personnel ug equipment sa CDRRMO, matod ni City DRRMO head Buddy Ybañez niadtong Miyerkules, Okt. 23, 2024.

Gipasamot ang pagpangandam sa dakbayan, apil na ang pag-inspeksyon sa walo ka Early Warning Systems (EWS) nga gitaod duol sa dagkong mga agianan sa tubig, matod ni Ybañez.

Duha ka EWS units ang gibutang sa may Mahiga Creek sa Barangay Subangdaku, samtang unom ang nahimutang sa daplin sa Butuanon River, nga naglangkob sa Cabancalan, Casuntingan, Alang-Alang, Umapad, Paknaan, ug usa ka dugang nga lugar duol sa Villa Del Rio sa Cebu City.

Kini nga mga yunit sa EWS adunay mga camera, sensor, ug mga speaker aron mamonitor ang pagtaas sa lebel sa tubig sa mga suba.

Sa kaso sa mga emerhensya, ang sistema nagpadala og mga alerto sa mga residente ug awtoridad aron mapadali ang pagbakwit sa tukma nga panahon.

Ang CDRRMO command center nagmintinar sa sentralisadong pagmonitor sa tanang EWS units, nga makapahimo sa dali nga koordinasyon panahon sa dili maayong mga panghitabo sa panahon.

Dugang pa, ang tanang 27 ka barangay DRRMO units gimanduan nga ibutang ang ilang mga team ug mga ekipo sa taas nga alerto, pagsiguro sa paspas nga pagresponde kung ang mga kahimtang mograbe.

Ang mga barangay mipakatap og tali sa 10 ngadto sa 20 ka rescue personnel matag usa, andam sa paglihok kon gikinahanglan.

"So far, residents have not requested any rescue operations related to Kristine,” matod ni Ybañez.

Ang CDRRMO kasamtangang naglihok sa tulo ka mga shift, nga adunay 43 ka mga personahe nga nag-duty matag shift, nagsiguro sa padayon nga pagmonitor ug pagtubag sa emerhensya.

Matod ni Ybañez nga sagad sa dakbayan mag-activate og blue alert bisan walay kusog nga uwan sa ilang lugar, tungod kay kalit nga pagbaha kaniadto tungod sa pag-uwan sa kabukiran.

"Bisan walay ulan dinhi sa ubos, mokalit og baha tungod sa ulan sa bukid,” dason niya. / ARV / CAV