Boarders sa Brgy. Apas giatake sa kawatan

Padayong gipangita sa kapulisan sa Mabolo ang usa ka babaye nga giingo’ng nisulod sa kwarto sa mga nag-abang sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo ug nangawat og kuwarta ug uban pang mga gamit alas 6 pasado sa buntag niadtong Oktubre 5, 2026.
Gihulagway ang maong babaye nga nagsul-ob og puti nga face mask ug nagdala og sling bag.
Ang mga biktima nga giila sa alyas nga Anna ug May ang personal nga ni-report sa kapulisan bahin sa insidente.
Sumala ni Anna, nauli sa iyang giabangan alas 4 sa kaadlawon human nibiyahe gikan sa Leyte ug natulog dayon.
Pagbangon niya alas 7 sa buntag aron maligo, iyang namatikdan nga wala ma-lock ang ilang pultahan.
Samtang nangandam siya alang sa trabaho, iyang nabantayan nga abli ang iyang pitaka ug nawala ang P600 niyang kuwarta.
Sa iyang pagsusi sa ilang kwarto, nakita sab niyang abli ang bag sa iyang kauban nga si May ug nawala ang P200 nga kuwarta, mga ID ug tulo ka ATM cards.
Tungod niini, nihangyo ang mga biktima sa ilang landlord nga susihon ang CCTV footage.
Sa ilang pag-review, nakita ang usa ka babaye nga nisulod sa gate alas 6:15 sa buntag ug nibiya paglabay sa lima ka minuto.
Wala pa gipagawas sa kapulisan ang CCTV footage samtang padayon ang ilang imbestigasyon sa insidente. / JDG