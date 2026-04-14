Boatwright miabot na sa Manila aron SMB agakon

Niabot na sa Manila si Bennie Boatwright niadtong Lunes, Abril 13, 2026, mas sayo kumpara sa gilauman.
Si Boatwright gikuha pagbalik sa San Miguel Beermen isip import sa pagpadayon sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Gidalidali nga gikuha sa Beermen si Boatwright aron ihulip ni Justin Patton, kinsa wala nitunga sa ilang tulo ka mga praktis hasta sa ilang duwa batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots niadtong Dominggo, Abril 12, diin nasugamak sila sa dakong kapildihan, 120-101.
Kalit lang wala motunga si Patton sa mga kalihukan sa Beermen ug wala kini nihatag og balidong rason kon nganon iya kining gibuhat.
Si Boatwright maoy ikatulong import sa Beermen ning maong komperensiya sunod nila ni Marcus Lee ug Patton.
Nagkanayon si team manager Gee Abanilla nga ilaha dayong paduwaon si Boatwright inig ka human sa exit interviews niini sa Daegu Kogas, ang iyang kanhi team sa Korean Basketball League.
Ang Beermen, nga adunay 3-4 nga rekord, moduwa pagbalik karong Dominggo, Abril 19, batok sa NLEX Road Warriors. / ESL