Boatwright posible madayon pagduwa sa Gilas

Adunay niabli nga pultahan kabahin sa posibilidad nga makaduwa si Fil-Am Bennie Boatwright sa Gilas Pilipinas sa umaabot.
Kini human human gibuhian si Boatwright sa Taipei Fubon Braves sa Taiwanese pro league ug gikuha siya sa usa ka team sa Korean Basketball League (KBL).
Nagpasabot kini nga dili na unya lisod sa Pilipinas ang pagbira ni Boatwright kon mahuman na ang naturalization process niini.
Dihang gi-terminate sa Braves ang kontrata ni Boatwright, nabalaka ang Gilas nga makadesisyon siya nga magpalayo sa Asya ug mobalik na lang sa Amerika aron adto manimpalad.
Hinuon, dihang nasayran sa Gilas nga nipirma og kontrata si Boatwright sa Daegu Kogas Pegasus sa KBL, hayan naghinamhinam ang Philippine national team nga sa umaabot, makaduwa na sa Gilas ang kanhi import sa San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA).
Ang naturalization process ni Boatwright gisugdan na niadtong Nobiyembre sa miaging tuig ug gilauman nga sa dili madugay, makompleto na kini. / ESL