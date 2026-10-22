Boatwright puwede na makaduwa sa Gilas Pilipinas

Nahimo na nga naturalized Filipino si Bennie Boatwright human nakompleto ang proseso sa pagkuha niya og Filipino citizenship.
Niadtong Miyerkules, Oktubre 21, 2026, ang kanhi import sa San Miguel Beermen nakahimo na og oath of allegiance isip Filipino citizen sa Philippine embassy sa China, diin kasamtangan siyang nagduwa ubos sa kampo nga Fujian Sturgeons.
Mismong si Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial ang nikompirmar ning maong kalambuan.
Hinuon, wala pa mohimo og opisyal nga pamahayag kabahin niini ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP), nga maoy basketball governing body sa nasod.
Ning maong kalambuan, puwede na makaduwa si Boatwright sa Gilas Pilipinas sa labing unang higayon sa umaabot nga 5th window sa FIBA World Cup Asian qualifiers, nga ipahigayon sa sunod buwan sa Seremban, Malaysia. / ESL