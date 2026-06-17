Boatwright, Ramos nakalusot na sa Senado

Human nalangan og pipila ka mga semana, nakaabante na gyud ang naturalization process ni Bennie Boatwright human naaprubahan ang House Bill No. 6639 alang sa ikatulo ug katapusang pagbasa niini kagahapon, Miyerkules, Hunyo 17, 2026, atol sa labing unang special session sa 20th Congress.
Naaprubahan sab ang ikatulo ug katapusang pagbasa sa House Bill No. 664, nga naggarantiya og Philippine citizenship ngadto ni wrestler Matthew James Ramos.
“Matthew and Bennie are world-class athletes who, despite the many opportunities and paths available to them elsewhere, have chosen to cast their lot with the Filipino people,” matod ni bill sponsor Sen. Francis Pangilinan, nga napatik sa www.gmanews.tv
Si Boatwright, kinsa maoy import sa San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA), gilaumang makadugang og haligi sa Gilas Pilipinas kon makompleto na ang iyang naturalization process.
Sa iyang bahin, si Ramos makarepresentar na sab sa Pilipinas sa international competitions, nga adunay sanction sa Wrestling Association of the Philippines ning maong kalambuan. / ESL