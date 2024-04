Boatwright sama og abilidad ni Brownlee: Cone

Nagkanayon si national coach Tim Cone nga haom ang dinuwaan ni San Mi­guel Beer­men import Bennie Boatwrigth sa Gilas Pi­lipinas hi­nungdan nga nag­hi­nam­hinam na si­­ya nga mahimo ki­ning na­tu­ra­lized player.

Gihulagway ni Cone si Boat­wright nga adunay sa­ma og abilidad sa kasamtangang naturalized pla­­yer sa Gilas nga si Justin Brownlee, ang depe­rensya lang mas taas ug mas batan-on si Boatwright.

Si Brownlee, 35, a­­dunay gitas-on nga 6’7’ samtang si Boatwright, 27, adunay gitas-on nga 6’10”.

Gitataw ni Cone nga si Boatwright usa lang ka backup ni Brownlee ning puntoha.

“Justin is our guy. And Bennie is going to be his back-up,” pasabot ni Cone nga napatik sa Spin.ph. / ESL