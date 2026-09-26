Bob Pettit, unang NBA MVP, mipanaw

Ang labing unang Most Valuable Player (MVP) sa National Basketball Association (NBA) nga si Bob Pettit nitaliwan sa edad nga 93 anyos kagahapon, Biyernes, Septiyembre 25, 2026 (PH time).

Tungod sa iyang abilidad sa scoring ug rebounding, nadaog ni Pettit ang unang MVP award sa liga ubos sa St. Louis Hawks tuig 1956.

Ang iyang iconic nga 50-point game sa Game 6 sa 1958 NBA Finals maoy nituboy sa Hawks sa championship.

Si Pettit nahimong 4-time All-Star MVP diin nagtabla sila ni Los Angeles Lakers great Kobe Bryant.

“The NBA family mourns the passing of Naismith Hall of Famer Bob Pettit, a two-time NBA MVP and a member of all four NBA Anniversary Teams,” tipik sa statement sa NBA. / RSC