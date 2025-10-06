BOC mi-donate niadtong sinakmit nga kargamento sa quake victims sa Cebu

MANILA – Gi-turn over sa Bureau of Customs (BOC) sa Lunes, Oktubre 6, 2025, ang gibiyaan ug gikompiskar nga kargamento ngadto sa Office of Civil Defense (OCD) aron i-donate sa mga biktima sa makamatay nga linog nga niigo sa Sugbo niadtong Septiyembre 30.
Sa usa ka pamahayag, si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno niingon nga ang OCD maoy moatiman sa pag-apudapod sa gi-donate nga mga butang ngadto sa apektadong mga pamilya aron maseguro ang daling paghatod niini.
“In moments like this, every donation can make a difference for our countrymen who have lost their homes and security,” matod ni Nepomuceno.
Usa ka send-off ceremony ang gipahigayon sa Lunes sa buntag sa Villamor Air Base sa Pasay City.
Ang donasyon nga kasagaran gikan sa Manila International Container Port (MICP), naglakip sa: 56 ka rapid emergency tents ug 1,087 ka lainlaing matang sa tolda aron mahimong temporaryong kapuy-an, 50 units sa mobile power supply aron maghatag og kuryente sa apektadong mga dapit, ug usa ka bio-toilet.
Matod ni Nepomuceno nga ang gi-donate nga mga butang gideklarar nga gibiyaan ug sunodsunod nga gikompiskar pabor sa gobiyerno.
Gawas sa gikompiskar nga mga butang, ang BOC ni-donate sab og kapin sa 100 ka mga sako sa bugas.
Sa iyang bahin, si MICP District Collector Rizalino Jose Torralba nipadayag sa iyang kinatibuk-ang suporta alang sa inisyatiba ug gibarugan niini ang saad sa MICP nga gamiton ang gibiyaan ug gikompiskar nga mga butang alang sa kaayuhan sa publiko.
“The Manila International Container Port stands in full support of the BOC’s thrust to transform abandoned goods into opportunities for service. Through this donation, we hope to extend help and bring comfort to our fellow Filipinos in Cebu who are recovering from this calamity,” asoy ni Rizalino. / PNA