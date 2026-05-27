BOC: Tanan nga sakyanan ni Discaya nahalin og P114.7M

Gipahayag sa Bureau of Customs (BOC) niadtong Miyerkules, Mayo 27, 2026, nga nahuman na niini ang pagbaligya sa tanang mga sakyanan nga nasakmit gikan sa kontrobersyal nga magtiayong kontraktor nga sila si Sarah ug Curlee Discaya.
Sa usa ka pamahayag, giingon sa BOC nga ang upat ka nahabilin nga mga sakyanan sa mga Discaya nabaligya di pa lang dugay sa kinatibuk-ang kantidad nga P12,276,000.
• 2022 GMC XL Yukon Denali – P3.209 milyon
• 2021 Cadillac Escalade – P3.750 milyon
• 2022 Maserati Levante Modena – P2.008 milyon
• 2022 GMC Yukon Denali – P3.309 milyon
Sumala sa BOC, kining uwahing pagbaligya maoy nagkompleto sa pag-dispose sa tanang 13 ka nasakmit nga sakyanan sa mga Discaya nga nitala sa kinatibuk-ang kantidad nga P114,744,884.15.
Ang mga kita gikan sa pagbaligya gideretso og padala ngadto sa Bureau of the Treasury.
Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno niingon nga ang pag-dispose niini nagpakita sa mga paningkamot sa ahensiya sa pagpalambo sa transparency ug accountability sa pagdumala sa mga nasakmit nga kabtangan.
“Today’s completion of the disposal of all remaining Discaya vehicles reflects the Bureau’s firm commitment to transparency, accountability, and decisive action in the management of forfeited assets,” sumala pa ni Nepomuceno.
Si Curlee gitanggong sa Senado sukad pa niadtong Septiyembre 2025, human siya ma-cite in contempt sa Senate Blue Ribbon Committee taliwala sa gihimong imbestigasyon sa mga maanomalyang proyekto sa flood control.
Si Sarah usab gitanggong sa Sugbo tungod sa kasong graft ug malversation nga nagsumikad sa maanomalyang P96.5-million concrete revetment project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga napunta ngadto sa St. Timothy Construction Corporation.
Ang magtiayong Discaya maoy nanag-iya sa duha sa 15 ka mga construction firm nga nakasulod sa labing daghang proyekto sa flood control gikan sa gobiyerno sugod niadtong 2022 hangtod 2025.
Sulod sa miaging tulo ka tuig, ang mga kompanya sa Discaya nakakuha og mokabat sa P31-bilyon nga kantidad sa mga kontrata sa imprastraktura sa gobiyerno, lakip na niini ang mga proyekto sa flood control. / TPM / SunStar Philippines