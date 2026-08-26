Bodega sa hardware nasunog, P1.4M danyos

Gibanabana nga moabot sa P1.4 million ang danyos nga gibilin sa sunog nga niulbo sa bodega sa Vic Enterprises, usa ka hardware sa St. Jude Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 12:00 sa tungang gabii niadtong Miyerkules, Agusto 26, 2026.
Gideklarar ang sunog nga first alarm alas 1:06 sa kaadlawon human paspas nga nikatap ang kalayo sa mga materyales sulod sa bodega.
Matod ni Ronieglen Lopez, 20, ulitawo, mekaniko sa maong warehouse nga niadtong alas 11:00 sa gabii sa Martes, Agusto 25, iyang namatikdan nga adunay aso nga nigawas gikan sa bodega.
Si Lopez usa sa mga trabahante nga nagpuyo sa mga balay duol sa warehouse.
“Pag-abli nako sa bintana, didto nako nakita nga nagbaga na. Mao to nga nitabang ko aron magkuha og tubig kay abi namo nga matabang pa namo, pero wala na gyud. Mao to nga gipukaw na lang nako akong mga kauban,” matod ni Lopez.
Gibanabana nga 13 ka indibidwal o unom ka pamilya nga pulos mga trabahante sa maong hardware ang naapektuhan sa sunog.
Wala’y naangol sa insidente human nakagawas dayon ang mga residente ug trabahante gikan sa maong lugar.
Nakontrolar ang sunog ala 1:14 sa kaadlawon ug hingpit nga napawong alas 1:24 sa kaadlawon.
Padayon pa ang imbestigasyon sa tukmang hinungdan sap ag-ulbo sa sunog. / JDG