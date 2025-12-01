Bodega sa LPG nasunog, 2 angol

Usa ka bodega sa liquefied petroleum gas (LPG) ang nasunog mga alas 5 pasado sa buntag niadtong Lunes, Disyembre 1, 2025, sa Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay.
Matod ni FO2 Mar Dee II Auxtero, imbestigador sa maong sunog, nga usa sa mga trabahante sa stockroom nga nailhan nga si Julius Delos Santos, 49 anyos, ang nakaangkon og second degree burns gikan sa ulo hangtod sa bagtak samtang third degree burns sa duha ka tiil niini.
Naangol sab ang 23 anyos nga si Joani Gungog human natunok sa mga bildo sa pultahan nga nangabuak.
Ang duroha daling gidala sa Ce-bu City Medical Center (CCMC).
Si Iñaki Jordana, tag-iya sa maong negosyo, nisaysay nga sa miaging semana pa lang nila gipangbutang ang mga tangke sa LPG ug mga canisters sa maong bodega nga gipanag-iya sa iyang maguwang.
Niasoy siya nga nagkaistorya pa sila sa iyang trabahante mga alas 4 pasado sa kadlawon sa wala pa mahitabo ang sunog.
"After we talked, he went inside. Duda nako nidagkot og sigarilyo," matod ni Jordana.
Gituohang dunay ni-leak nga tangke sa LPG ug sa pagpanigarilyo sa maong trabahante posibleng gidakop kini ug nisilaob. Dali nikatap ang sunog sa ikaduhang andana sa maong establisemento.
Human nadawat sa kabomberuhan ang taho, giisa dayon ang sunog sa first alarm mga alas 5:36 sa buntag, nakontrolar kini alas 6:04, ug hingpit nga napawong human sa siyete minutos.
Matod ni Auxtero nga dili gyud unta angay nga pundohan og mga tangke sa LPG ang maong bodega sanglit dapat anaa lang kini sa mga open area.
Sa kasamtangan, padayon pa gihapon nga gisusi sa kabomberuhan ang tinuod nga hinungdan sa maong sunog ug ang kinatibuk-ang danyos nga gibilin niini. / JDG