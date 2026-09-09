Bodega sa Viscom, 8 ka balay sa Brgy. Kalunasan nasunog

Duha ka sunog ang niulbo niadtong Miyerkules sa hapon, Septiyembre 9, 2026, nga niresulta sa pagkaugdaw sa walo ka balay sa Barangay Kalunasan ug usa ka bodega sulod sa Camp Lapu-Lapu, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Unang sunog gialarma alas 2:57 sa hapon sulod sa Camp Lapu-Lapu, Visayas Command, sa Barangay Apas.
Ang nasunog mao ang bodega sa electronic equipment sama sa handheld radios ug mga kompyuter nga giokupar ni Technical Sergeant Lirasan.
Giisa lang kini sa first alarm samtang padayon pang giimbestigar sa kabomberohan ang hinungdan ug gidak-on sa danyos.
Wala pa maabti og usa ka oras, nakadawat na sab og laing tawag ang kabomberohan sa mga alas 4:22 sa hapon sa sunog sa Sityo Ilaya Upper, Barangay Kalunasan. Sulod sa pito ka minutos, niabot ang mga bombero sa dapit ug giisa sab kini sa unang alarma.
Nasuta nga nagsugod ang kalayo sa panimalay ni Cresensio Rosales.
Sumala sa kabomberohan nga unom ka panimalay ang naugdaw ug duha ang partially damaged. Gibana-bana nga moabot sa P225,000 ang danyos sa kabtangan apan giklaro sa mga arson investigator nga walay naangol sa maong sunog samtang padayon pa ang ilang imbestigasyon sa hinungdan niini. /