‘Bodegera’ nasakmitan og P34.6M sa buy-bust

Usa ka 27 anyos nga babaye nga taga Dakbayan sa Sugbo nakuhaan og lima ka kilo nga shabu nga dunay standard drug price nga P34,680,000 atol sa buy-bust sa kapulisan sa Sityo Mustang Upper, Brgy. Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, alas 7 sa gabii sa Miyerkules, Mayo 29, 2024.

Si alyas Lani, dalaga, taga Villagonzalo Il, Brgy. Tejero, Siyudad sa Sugbo, giila sa kapulisan high value individual (HVI), nasikop sa operasyon nga gilusad human sa validation ug surveillance sa kapulisan sa Lapu-Lapu.

Ang operasyon giabagan sa City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division ug Naval Forces Central ug Philippine Drug Enforcement Agency 7.

Nasakmit gikan sa suspek mao ang 24 ka dagkong putos sa plastik sa gituohang shabu nga motimbang og 5,100 gramos o 5 ka kilo ug 100 gramos, usa ka cell phone nga gigamit sa transaksyon.

Matod ni Police Lt. Col. Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police (LCPO) nga bag-o nga HVI ang suspek, taho sa GMA 7 Balitang Bisdak.

Matod ni Torres nga sa ilang nasayran makabaligya ang suspek og tag lima ka kilo sa shabu matag semana.

Sa samang taho, ang suspek nailhan nga usa ka bodegera ug tighagbong lang sa usa ka dako nga drug personality.

Nanag-iya sa drugas toa nabilanggo sa usa ka penal colony sa Luzon.

Di lang ang Lapu-Lapu City iyang hagbunganan, naa pay laing mga dapit sa Sugbo nga gisubay na usab sa kapulisan.

Si P/Col. Ali A Baron, office-in-charge sa Lapulapu City Police Office (LCPO), nagkanayon nga iyang gidayeg ug gihangop ang maong dakong kalampusan sa iyang mga sakop ug sa ubang law enforcement units.

Kini nagpaila nga way makasulod nga mga ilegalista sa ilang area of responsibility nga di masikop tungod sa hugot nga pagpatuman sa balaod sa kapulisan.

“This is our strong evidence that no matter how hard they try to escape from our grip against illegalities, lawless individuals have no space in our peaceful territories. Watch out; you’ll be next,” matod ni Baron.

Si Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan, sa iyang bahin, nipahimangno usab sa mga durugista nga mosulod ug magnegusyo og ilegal nga drugas sa siyudad nga makapaabot nga madakpan tungod sa higpit nga pagbantay sa kapulisan.

“Di sab sayon nga mabilanggo sa illegal drugs,” matod ni Chan, labina kon dagko na ang kantidad.

Ang suspek nga naa na sa detention facility sa LCPO, pasakaan og kaso nga kalapasan sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / DVG, REV