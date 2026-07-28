Bodegero og shabu nalutsa’g warrant, sikop

Naposasan ang usa ka “bodegero” sa ilegal nga drugas ug nakuhaa’g armas ug bala human gironda sa kapulisan iyang panimalay alas 05:25 sa buntag Martes, Hulyo 28, 2026, sa Sityo Himongbungan, Barangay Cantuod, Lungsod sa Balamban.
Si alyas Jonas, 41, minyo nagpuyo sa nahisgutang lugar gitanggong sa Balamban Police Station samtang mag-atubang sa kasong paghupot og ilegal nga drugas, ug armas.
Ang pagdakop ni alyas Jonas pinasikad sa Search warrant nga giisyu ni Judge Judilyn H. Tapia-Menchavez, Executive presiding judge sa RTC 7, Toledo City Cebu nga gipetsahan og Hulyo 25, 2026.
Narekober sa possession sa suspek ang 15.99 gramos nga gituohang shabu nga mobalor sa P108,732 ug usa ka .38 caliber revolver nga adunay lima ka mga bala.
Si Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga ang dinakpan gikataho nga bata-bata sa namatay nga druglord nga si “Ratchel” human nakigpinusilay sa kapulisan. / GPL