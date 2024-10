Bohol magtipig og antivenom vials alang sa pinaakan sa bitin

Giplano na karon sa Bohol Provincial Government nga magtipig og antivenom sa mga mahinungdanon nga dapit aron matubag ang mga emerhensiya sa pinaakan sa bitin, apan gibutyag sa kagamhanan nga nag-atubang sila og hagit sa paghatod niini, lakip na ang mga isyu sa pagtipig ug kalimitado sa mga suplay.

Ang Gobernador sa Bohol nga si Erico Aristotle Aumentado niingon nga ang probinsiya mokuha og antivenom vials gikan sa Research Institute for Tropical Medicine (RITM), nga limitado usab ang suplay.

Gikonsiderar sa kagamhanan sa probinsiya sa Bohol nga mag-stock og labing menos lima ka mga vial matag tuig, apan ang eksaktong gidaghanon magdepende sa mga rekomendasyon gikan ni Dr. Fruserma Mary Uy, ang officer-in-charge sa Bohol Provincial Health Office.

Sa pagkakaron, ang Cobra antivenom anaa lang sa Celestino Gallares Memorial Hospital sa Tagbilaran City.

Ang pagdumala sa stock sa antivenom nagkinahanglan og mabinantayon nga pagplano tungod sa kamahal ug kamubo sa kinabuhi niini.

“Dili man sad ta pwede mag-­station kay wala man tay facility, we have to purchase anang an­tivenom, dili pud tingali dag­hanon kay expensive raba pud kaayo,” matod ni Aumentado.

Nagplano ang gobernador nga magtipig og antivenom sa tanang 47 ka mga lungsod sa Bohol apan namatikdan nga ang probinsya kulang sa igong pasilidad nga adunay saktong kondisyon sa pagtipig, ug midugang nga ilaha na kini nga gitrabaho nga is­yu aron masulbad.

Ang antivenom estratehi­kong ibutang sa mga lungsod sama sa Tubigon, Loon, Talibon, Ubay, ug Jagna.

“Ang antivenom kinahanglna sa lig-on nga temperature, ug dili daghan ang among mga facility para ani,” matod niini.

Gihimug-atan usab ni Aumentado ang panginahanglan alang sa mga gibansay nga mga personahe nga modumala sa pagtambal. “Having anti-venom is one thing, but we need medical professionals ready to use it when the situation demands,” dugang niya.

Kini nga inisyatibo subay kini sa usa ka makalilisang nga insidente niadtong Oktubre 16, diin usa ka tres anyos nga bata gikan sa Loon ang namatay human makaangkon og duha ka pinaakan sa bitin nga misulod sa ilang panimalay.

Wala dayon madapati ang bata og tambal tungod kay ang pamilya sa bata miduol ngadto sa usa ka lokal nga mananambal imbes nga sa tambalanan.

Bisan kon talagsa ra ang mga insidente sa makahilong mga bitin sa Bohol, si Aumentado nagkanayon nga gusto sa gobyerno nga malikayan nga aduna'y dugang mamatay sama sa maong insidente.

“Cobra bites don’t happen frequently, but even one case is too many. We need to be prepared,” ingon niya.

Ang Animal Bite Center, nga adunay maayong mga pasilidad sa pagtipig, gilauman nga adunay importanteng papel sa pagmonitor sa supply, matod ni Aumentado.

Ang Bohol kasamtangan nga adunay 15 ka Animal Bite Centers, nga gilangkuban sa publiko ug pribadong pasilidad sa panglawas.

Matod ni Aumentado nga padayon pa nga gi-finalize sa probinsiya ang procurement plan ug budget alang sa 2025.

“We’ll allocate funds, but we need to strike a balance between having enough stock and avoiding wastage due to the cost and shelf life,” dugang niya.

Tumong sa kagamhanang probinsiyal nga maandam ang gikinahanglanng mga suplay antivenom samtang gitino pa karon ang kaepektibo sa pagtipig ug pagsiguro nga andam ang mga medikal nga personahe sa pagtubag dayon sa mga emerhensya, matod ni Aumentado. / CAV