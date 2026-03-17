Bohol malinawon taliwala sa giingong adunay gidagit

Nagpabilin nga malinawon, hapsay, ug luwas ang Dakbayan sa Tagbilaran, Lalawigan sa Bohol taliwala sa nikatap nga video sa social media nga dunay gipugos sa pagpasakay sa usa ka sakyanan sa gawas sa Dao Terminal alas 3:00 sa hapon, Miyerkules, Marso 11, 2026.
Matod ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap atol sa interview sa media sa Lunes, Marso 16, 2026, nga bisan sa kataas na panahon nga nahitabo ang giingong pagpangdagit sa wala mailhing lalaki walay nidangop sa Tagbilaran City Police Station nga dunay na missing o dunay napalgan nga wala nay kinabuhi.
Nanawagan ang mayor sa iyang social media page sa mga molupyo sa dakbayan nga dunay kabanay nga wala na makauli sa ilang tagsatagsa ka panimalay nga mo-report sa buhatan sa kapulisan.
Giangkon niya nga duna silay mga pagduda sa nagpaluyo sa nikatap nga video apan walay ebedensya ang mayor nga magmatuod niini.
“Im just happy nga until now walay missing person, na murder nga gi -report kay kung naa pa , naa unta mi madawat, wala gyud mi nadawat sa tinuod lang…walay missing person walay blotter report ang Tagbilaran City Police Station,” matod ni Mayor Yap.
Nipasalig ang mayor sa katawhan sa Tagbilaran nga luwas ug malinawon ra ang dakbayan ug walay angayan nga kabalak-an.
Nanghinaot ang mayor nga molusad og sub-sob nga imbestigasyon ang kapulisan sa Bohol aron masayran kon unsa gyud ka tinuod ang maong insidente.
Una na nga girelibuhan sa katungdanan ang hepe sa Tagbilaran City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober uban sa laing upat ka police personnel subay sa pagsugod na sa imbestigasyon sa Bohol Police Provincial Office. / AYB