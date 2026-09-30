Bohol mi-ban sa mga baboy gikan sa Cebu

Gimando sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Bohol ang 60 ka adlaw nga temporaryo’ng pagsuspenso sa pagsulod sa mga buhing baboy ug produkto nga gikan sa mga apektadong lugar sa African Swine Fever (ASF) sama sa Sugbo sa Septiyembre 30, 2026.
Niluwat og lagda pinaagi sa Executive Order No. 47 si Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado pagseguro nga maluwas sa hulga sa ASF ang mga baboy sa Bohol.
Subay sa nasayran, sa probinsiya gikompirmar ang presensya sa ASF sa mga baboy sa Barangay Cagsing ug Calabawan sa Lungsod sa Ginatilan.
Samtang nagpadayon sab ang imbestigasyon sa mga baboy sa Dakbayan sa Sugbo.
Gilantaw kini sa kagamhanan nga risgo sa uban pa’ng mga buhing baboy ilabi na nga nagpadayon pa ang pagsusi sa mga eksperto sa kahimtang sa matag lokalidad.
Tungod niini, gidid-an una ang pagsulod sa mga buhing baboy sa duha ka mga apektadong lugar sa Sugbo.
Hinuon, giklaro sa lagda nga mahimong makasulod ang mga baboy nga gikan sa Sugbo apan kinahanglan nga ipaubos kini sa insaktong verification ug mosubay sa applicable national veterinary ug shipping requirements.
Ang maong lagda nagtangag og mga silot ubos sa Bohol Provincial Ordinance No. 2025-034.
Magpabilin sab ang maong mando gawas kon duna nay bag-ong kalambuan sa mga issuances sa Provincial Veterinarian.
Subay niini, si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa iyang bahin nipasidaan sa mga gustong mopalusot sa mga baboy gikan sa mga apektadong lugar sa ASF nga dakpon ug mag-atubang kini og silot sa mga awtoridad.
“As we have discussed sa mga mayors estrikto sad kaayo sila karon sa ilang mga ports and seaports,” matod ni Baricuatro sa Septiyembre 30, 2026.
Sa kasamtangan, nagpadayon sab ang 90-day suspension sa Sugbo sa pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros Island nga giingong naghatag og dakong hulga sa ASF. /