Bohol PPO nakadawat og sakyanan, ICT equipment

Niduaw sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) si Police Brigadier General Arnold Abad, bag-ong Acting Director sa Police Regional Office (PRO) 7, niadtong Lunes, Abril 27, 2026, sa iyang labing unang opisyal nga pagbisita atol sa traditional Monday Flag Raising Ceremony.
Sa maong pagbisita gipahigayon sab ang pag-turn over sa mga bag-ong mobility assets ug Information and Communication Technology (ICT) equipment nga nagkantidad og minilyon ka pesos, tumong nga mapalambo ang operational readiness sa kapulisan sa lalawigan.
Gipangulohan ni General Abad ang ceremonial turnover uban ni Bohol Governor Erico Aristotle “Aris” Aumentado ug Bohol PPO Director Police Colonel Patricio Degay Jr.
Gisaksihan sab kini sa Local Chief Executives ug mga hepe sa kapulisan sa nagkalainlaing lungsod.
Ang mga ICT Equipment nagkantidad ang tanan og kapin sa P6.4 milyunes nga naglangkob sa 48 ka High-speed Scanners,48 ka Heavy-duty Printers, 35 ka Biometric Fingerprint Scanners, 35 ka Webcams nga adunay tripods, ug 31 ka USB Storage Devices.
Samtang ang mga Mobility Assets nga mokabat sa dul-an P44.7 milyunes naglangkob sa duha ka Toyota Hilux 4x4 Patrol Jeeps, 18 ka Mitsubishi Triton 4X4 carrier trucks, usa ka Toyota Innova, ug duha ka Honda dirt bikes.
Ang maong mga sakyanan ipang-apudapod sa Municipal Police Stations sa Baclayon, Buenavista, Corella, Jagna, Loboc, Loon, Lila, San Miguel, Sierra Bullones, Sikatuna, Tubigon, Valencia, Catigbian, Cortes, Duero, ug Panglao. / AYB