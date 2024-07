Boholano gibaharan sa Chinese

Nibahad si Chinese challenger Yeerjialahasi Laayibieke nga iyang palukapahon si World Boxing Organization (WBO) Oriental super featherweight champion Virgel Vitor sa ilang away karong gabii, Sabado, Hulyo 27, 2024, sa Bohol Wisdom Gymnasium sa Tagbilaran City, Bohol.

Ang away maoy main event sa “Kumong Bol-anon XVII” boxing promotion series nga gipasiugdahan sa PMI Bohol Boxing Promotions.

“Ang sabi niya (Laayibieke), gagawin niya ang lahat para manalo. Gusto niyang i-knockout si Vitor sa loob ng eight rounds,” matod sa nag-interpret sa gisulti ni Laayibieyeke atol sa press conference kagahapon, Biyernes, Hulyo 26, 2024, sa Tagbilaran City Hall.

Nidugang ang interpreter nga tinguha ni Laayibieke nga modaug pinaagi sa knockout sa pagtuo nga lisod kining modaug pinaagi sa desisyon.

“Dili siya makapanganti ana. Ako di ko makasulti kon pila ka rounds pero kon naay chance nga ako siyang ma-knockout, ako na nga buhaton,” matod ni Vitor, kinsa lumad nga taga Tagbilaran City ug modepensa sa iyang bakos sa labing unang higayon.

Ang manager ni Vitor nga si PMI head Atty. Floriezyl Echavez-Podot nipahimangno sa iyang batos nga dili magpasagad ning awaya.

Gipahinumdoman ni Podot si Vitor dihang naangkon ninii ang WBO Oriental belt niadtong Marso, 2024 batok ni South Korean Tae Sun Kim.

Niadtong awaya, na-knockdown si Vitor sa 2nd round ug naluwas lang kini sa bagting.

Inanay nga naulian si Vitor sa pagka-knockdown ug iyang gi-knockout si Kim sa 7th round.

“Wake up call to ni Vitor nga too much aggressiveness is very dangerous,” matod ni Podot.

Matod ni Vitor nga naleksyon siya og dako niadtong awaya ug nisaad siya nga mogamit na sa iyang utok sa matag away ug dili lang magsalig og maayo sa iyang kusog.

Si Vitor, kinsa kasamtangang WBO No. 11, adunay 22-3, 15 KOs nga rekord samtang si Laayibieke adunay 9-2, 6KOs nga baraha.

Sa co-main feature, makigsangka ang wala’y pildeng si Gerwin Asilo batok kang Surat Eaim Ong sa Thailand alang sa inilugay sa bakanteng WBO Oriental bantamweight strap.

Naghupot og 8-0, 3KOs nga rekord si Asilo samtang adunay 19-5-1, 14KOs nga baraha si Ong.

Sa bugtong sinumbagay sa mga babaye, mag-abot sila si Althea Shine Pores (4-0-1, 1 KO) batok Maria Theresa Pinili (6-0, 2 KOs) aron ilugan ang Philippine Female light flyweight title.

Magbinukbokay sab sila si Reymart Tagacanao (8-0, 7 KOs) batok Renoel Pael (23-15-1, 12 KOs), Christian Balunan (10-0, 6 KOs) batok Dexter Alimento (13-13, 9 KOs), Kier Torregosa (2-5-2, 1 KO) batok Angelous Pilapil (2-0, 1 KO) ug Shane Gentallan (9-1, 5 KOs) batok Ariston Aton (9-10-1, 5 KOs). / ESL