Boholano gipaundang sa Chinese

Natuman ni Chinese Yeerjialahasi Laayibieke ang iyang bahad ug iyang gipaundang ang Boholano nga si Virgel Vitor aron ilu­gon ang World Boxing Organization (WBO) Oriental super featherweight sa main event sa “Kumong Bol-anon XVII” boxing promotion niadtong Sabado sa gabii, Hulyo 27, 2024, sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran City, Bohol.

Si Laayibieke, 24, kinsa nibahad nga humanon niya ang 12-round title bout sulod lang sa walo ka rounds, nitumba ni Vitor sa 3rd round pinaagi sa iyang solidong wa nga kumo. Nakabarog ra hi­nuon si Vitor ug nakatiwas sa round.

Nakapanemaho na og kadaugan, padayon si Laayibieke sa pag-ataki.

Sa ika-1:06 minutos sa 5th round, mas niagresibo si Laa­yibieke ug nagpauwan kini’g kumbinasyon sa mga kumo nga tataw nga nakapatay-og sa kalibutan ni Vitor.

Ning higayuna, giundang na ni international referee Danrex Tapdasan ang away.

Pinaagi sa interpreter, gibutyag ni Laayibieke nga wala siya nagdahom nga iyang napaundang si Vitor nga mas sayo pa sa iyang bahad.

Si Laayibieke nirehistro sa iyang ika-10 nga sunodsunod nga kadaugan human siya nasubhan og duha ka mga pilde isip profesional boxer samtang si Vitor nahagbong sa 22-4, 15KOs nga rekord.

“Our boxer here from China is very talented. He was able to showcase his skills. Vitor also showed his character as a fighter. It was a very good fight that definately defined what PMI Bohol Boxing Promotions can offer to the fans in the Kumong Bol-anon boxing series,” matod ni PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot.

Si Vitor nangayo og pasaylo sa iyang katagilungsod ug nisaad nga mobangon siya gikan ning maong kapildihan.

Gipasabot ni Vitor nga bug-at ang pamati niya sa iyang lawas ug wala siya nasayod kon unsa’y hinungdan niini.

“Mura’g bug-at akong lawas, late nako maka-response. Mas maunhan ko niya,” matod ni Vitor.

Ang kauban ni Vitor sa PMI stable nga si Gerwin Asilo niangkon sa bakanteng WBO Oriental bantamweight title pinaagi sa makapaukyab nga 2nd round knockout nga kadaugan batok ni Thai Surat Eaim Ong sa co-main event.

Usa ka right uppercut ni Asilo ang nagpakamang ni Ong sa ika-1:06 minutos sa 2nd round.

Si Asilo nisaka sa 9-0, 4KOs nga rekord samtang si Ong nahagbong sa 19-6-1, 14 KOs nga baraha.

Sa undercard, nadaog ni Althea Shine Pores (5-0-1, 1 KO) ang Philippine Female light flyweight belt pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok sa kanhi wa’y pildeng si Maria Theresa Pinili (6-1, 2 KOs).

Sa lain pang mga away, ningdaog sila si Cebuano hard-hitter Reymart Tagacanao batok Renoel Pael (UD), Shane Gentallan batok Ariston Aton (UD), Christian Balunan batok Dexter Alimento (TKO 3), ug Angelous Pilapil batok Kier Torregosa (KO 1). / ESL