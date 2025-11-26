Boksidor nga nangisda nalumos, patay

Patay na nga napalgan ang 17-anyos nga lalaki human nalumos sa kadagatan sa Sityo Baksihi, Barangay Ocaña, Dakbayan sa Carcar pasado alas 9 sa buntag, Martes, Nobiyembre 25, 2025, human sa pagkuso-kuso ni Bagyong Verbena.
Ang biktima giila nga si Johnrey Dairo, taga Sityo Danao, Barangay Napo, sa maong dakbayan.
Matod ni Kapitan Dario Ramos sa Barangay Ocaña nga nakadawat na lang siya og tawag gikan sa iyang tanod nga dunay lalaki nga nalumos sa kadagatan sa Sityo Bakasi.
Dali siyang nanawag og medical personnel aron matabang dayon ang biktima apan gideklara kini nga patay na sa dihang gidala sa baybayon.
Gibutyag sa kapitan nga kauban sa biktima ang 12-anyos nga ig-agaw nga si alyas Joshua ug giingong nangisda kini sa dapit pinaagi sa pagpanudsod.
Nagtuo si Kapitan Ramos nga posibleng napunta si Johnrey sa lawom nga bahin sa dagat nga dili na niini matugkad tungod kay dili man kini makamao nga molangoy.
“Seguro kana nga portion while nanudsod posible’ng nahug siya sa lawom nga bahin nya dili na siya katugkad. Ikaduha is dili siya kabalo molangoy,” matod sa kapitan.
Giangkon ni Ramos nga iyang gipa-train sa boxing ang biktima tungod kay maayo kining manumbag.
Nianang pagkagabii, nananghid si Dairo sa iyang coach nga dili lang una kini motunga sa training kay mangita og panginabuhian pinaagi sa pagpangisda kay wala silay sud-an.
Wala magdahom ang kapitan nga malumos kini samtang ang 12-anyos gipaubos na sa stress debriefing sa barangay human makasaksi sa nahitabo sa iyang ig-agaw. / AYB